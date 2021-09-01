Законопроекты о новых правилах выезда детей за границу утвердил Кабмин

Украинское правительство утвердило ряд законопроектов о новых правилах выезда детей за границу.

Такое решение Кабмин принял на заседании в среду, 6 октября.

Речь идет о спорных выездах, когда отец или мать против, и добился решения суда в свою пользу. Для таких случаев хотят предусмотреть статью в административном кодексе - если один из родителей нарушил решение суда по вывозу ребенка за пределы Украины, ему выпишут штраф в 100-200 необлагаемых минимумов (1700-3400 грн). Если один из родителей не проинформирует другого о вывозе ребенка - штраф составит 50-150 необлагаемых минимумов (850-2550 грн).

Еще один законопроект касается разрешения от одного из родителей на выезд ребенка (например, если он путешествует в сопровождении другого родителя). В проекте предлагается предусмотреть подачу такого разрешения через Единый государственный веб-портал электронных услуг (сейчас такие разрешения нужно заверять у нотариуса). Причем, такие разрешения можно будет давать на длительные сроки - до трех лет.

Кроме того, в проекте сказано, что если один из родителей против выезда ребенка, он может обратиться в суд, то только при условии, что не имеет задолженности по уплате алиментов.

Также в законопроектах прописали случаи, когда разрешение второго родителя не потребуется - по решению суда, если ребенок или один из родителей иностранец, наличие у одного из родителей долгов по алиментам более чем за три месяца и другое.