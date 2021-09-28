Байден собирает в Белом доме глав корпораций в связи с угрозой дефолта в США

В списке приглашенных гостей главы таких компаний, как JPMorgan, Intel, NASDAQ, Citi, Bank of America и других. Ранее в Минфине допускали, что дефолт наступит к 18 октября.

В среду, 6 октября, президент США Джо Байден встретится с лидерами ведущих банковских, финансовых и других корпораций на фоне угрозы дефолта в стране из-за отказа Сената повышать потолок государственного долга. Об этом сообщает CNN.

Ожидается, что во встрече примут участие руководители крупных банков, такие как гендиректор Bank of America Брайан Мойнихан и глава JPMorgan Chase Джейми Даймон. Помимо этого мероприятие в Белом доме посетят лидеры жилищного строительства, бизнеса, технологий и обороны, а также генеральный директор AARP Джо Энн Дженкинс, чья организация представляет интересы миллионов американцев, пенсии, социальные выплаты и льготы по программе доступных услуг здравоохранения окажутся под угрозой, если наступит дефолт.

Полный список приглашенных также включает Джейн Фрейзер, генерального директора банковского холдинга Citi, Грега Хейса, главу оборонной компании Raytheon; Чарли Оппсера, президента Национальной ассоциации риэлторов; Адену Фридман, президента и главного исполнительного директора биржи NASDAQ; Пунит Реньен, генерального директора группы консалтинговых и аудиторских компаний Deloitte; и Пэт Гелсинджера, генерального директора технологической компании Intel.

"Эти руководители представляют некоторые из самых известных компаний и отраслей Америки, и они не понаслышке понимают, что дефолт будет разрушительным с экономической точки зрения — он ставит под угрозу миллионы рабочих мест и ввергнет нашу страну в рецессию, а также нанесет долговременный ущерб экономической мощи США, угрожая статусу доллара, как валюты, на которую опирается весь мир, и (может повлечь) понижение кредитного рейтинга США", — заявил журналистам представитель Белого дома.