Впервые в истории ВОЗ одобрила вакцину от малярии

Ученые считают, что прививка в комплексе с другими мероприятиями поможет снизить уровень заболеваемости в Африке на 70%, где от болезни ежегодно умирают 260 тыс. детей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые одобрила использование вакцины Mosquirix против малярии для детей, которые живут в странах, где риск заразиться этой инфекцией особенно велик. Об этом говорится на сайте организации.

Наибольший риск заражения малярией существует в Африке, в частности в странах южнее Сахары. Тем же от малярии чаще всего страдают дети. Решение ВОЗ основано на итогах пилотной программы, которую запустили в Кении, Гани и Малави. В этих странах с 2019 года уже вакцинировали больше 800 тысяч детей.

"Это исторический момент. Долгожданная вакцина против малярии для детей — это прорыв в науке. Использование этой вакцины вместе с имеющимися средствами профилактики может ежегодно спасать десятки тысяч молодых жизней", — сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус.

Примечательно, что в странах Южной Африки малярия по-прежнему является одной из главных причин детской смертности — ежегодно болезнь уносит жизни более 260 тысяч африканских жизней в возрасте до пяти лет.

Следует отметить, что над вакциной Mosquirix ученые работали около трех десятилетий. В 2015 году ее одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам.

В свою очередь, издание The Guardian пишет, что Mosquirix эффективна лишь отчасти, однако предотвращает малярию в 39% случаев и в 29% случаев предотвращает тяжелое течение болезни у маленьких детей в течение четырех лет. В то же время лондонские исследователи заявляют о том, что если вакцину использовать в комплексе с другими мерами, то уровень заболеваемости малярией среди африканских детей можно сократить на 70%.

В испытаниях принимали участие 6 тысяч детей, чей возраст не достигал 17 месяцев, они проводились в Буркина-Фасо и Мали.

Среди детей, получивших и вакцину и лекарства, зафиксировали 624 случая малярии, 11 малышей попали с осложнениями в больницы и трое умерли. Среди такого же количества детей, получавших только один из методов защиты, был 1 661 случай заболевания, 37 госпитализаций и 11 смертей.