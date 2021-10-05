На стадионе в Киеве ультрас избили депутата горсовета Михаила Наконечного

В Киеве на НСК "Олимпийский" 3 октября футбольными ультрас был избит депутат городского совета от ОПЗЖ Михаил Наконечный. Инцидент произошел после окончания матча "Динамо" и "Шахтера".

По информации источников "Страны" в МВД, депутата били двое футбольных хулиганов, преимущественно по голове. После драки ультрас убежали.

Депутата направили на медицинское освидетельствование, чтобы зафиксировать побои. Это преступление пока не раскрыто.

38-летний Михаил Наконечный работает секретарем постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам цифровой трансформации и административных услуг, а также является членом Комиссии горсовета по проведению оценки коррупционных рисков.

Полиция начала расследование уголовного производства по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, совершенное группой лиц. За это предусмотрено наказание до 4 лет тюрьмы.

Сейчас правоохранители анализируют видеозаписи, чтобы установить личности агрессивных болельщиков.