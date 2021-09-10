Тайвань готовится к отражению нападения Китая

МИД Тайваня обратился к Австралии для расширения сотрудничества в обороне. В США готовы и дальше поддерживать остров, чтобы они могли защищаться.

Тайвань готовится защищаться от вторжения Китая. Последние четыре дня авиация Китая постоянно вторгается в воздушное пространство. Об этом сообщает The Hill.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что защита страны находится в их руках и страна "абсолютно привержена этому". На фоне обострения он обратился к Австралии, чтобы расширить обмен разведданными и сотрудничество в области безопасности.

"Китай угрожает Тайваню, и эта угроза кажется более серьезной, чем раньше. Мы очень обеспокоены тем, что Китай в какой-то момент собирается развязать войну против Тайваня. Тайвань может стать мишенью авторитаризма", — заявил Ву.

Он также добавил, что Тайбэй внимательно следит за обстановкой внутри Китая. Предтечей для вторжения может стать экономический спад или рост недовольства внутри Китая.

Реакция США на ситуацию между Тайбэем и Пекином

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что они следят за ситуацией в регионе, и они будут продолжать поддерживать Тайвань дабы сохранить его способность защищаться.

"Мы по-прежнему обеспокоены провокационной военной деятельностью Китайской Народной Республики возле Тайваня, которая дестабилизирует региональный мир. Мы настоятельно призываем Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление и принуждение против Тайваня. Мы неизменно заинтересованы в мире и стабильности в Тайваньском проливе", — заявила Псаки.

В ответ на это заявление в Китае заявили, что они решительно подавят любое движение Тайваня к независимости, а США должны прекратить поддерживать сепаратистские силы.