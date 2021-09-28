Барражирующий боеприпас для уничтожения вражеских БПЛА создали в Турции

Разработка призвана охранять объекты критической инфраструктуры или других важных объектов от роя БПЛА.
Турецкие компании Havelsan и Transvaro представили новый дрон-камикадзе Fedai, который создан для борьбы с вражескими БПЛА. Об этом сообщает Daily Sabah.
Комплекс предназначен для противодействия и нейтрализации угроз, исходящих от дронов. Барражирующий боеприпас является частью более широкого спектра систем обнаружения и уничтожения беспилотников.
По словам представителей компании, угроза от небольших и недорогих дронов растет с каждым днем. В основе идеи лежит цель Havelsan разработать систему, которая сможет защитить объекты критической инфраструктуры или другие важные учреждения.
Система будет использовать искусственный интеллект для обнаружения и классификации целей. Она будет действовать по следующему принципу:
- Приближение БПЛА будет фиксировать радар
- Радар передает данные на электрооптический комплекс, который будет вести цель до запуска Fedai
- Fedai будет запущен в сторону цели для ее нейтрализации.
Выбор времени и места подрыва будет определять дрон-камикадзе после визуального сканирования цели. Для сканирования ему нужно находится на расстоянии до 40 метров до цели. Дрон-камикадзе станет полезным, потому что в условиях различных устройств для глушения сигнала БПЛА, можно будет использовать Fedai.
В ближайшие пару месяцев разработчики покажут барражирующий БПЛА в действии.