Ученые рассказали, насколько человек может приблизится к Солнцу

По словам исследователей, астронавты могут приблизиться к звезде на впечатляющее расстояние.

Из всех космических тел в нашей Солнечной системе Солнце — это объект от которого стоит держаться как можно дальше, пишет Popular Science.

Хотя поверхность Солнца — самая холодная часть звезды, оно горит при температуре около 5505 °C, достаточно горячо, чтобы испепелить практически любую материю. Также оно является источником радиации. Не самые лучшие условия для путешествия.

Пилотируемые миссии вряд ли будут отправлены к звезде в обозримом будущем (Марс в любом случае гораздо интереснее). Однако выяснить, на какое минимальное расстояние сможет приблизиться человек достаточно интересно.

На удивление астронавты могут подойти к Солнцу намного ближе, чем многие предполагают. Звезда находится на расстоянии около 149,6 млн км от Земли, и если представить это расстояние в виде футбольного поля, то человек, стартующий с одного края, может пройти около 86 м, прежде чем сгорит. Стоит отметить, что в среднем длина футбольного поля составляет 100 м а его ширина — 80 м.

"Технология наших нынешних скафандров не рассчитана на дальний космос", — отметил инженер Ральф Макнатт.

Тепло, исходящее от Солнца, рассеивается с расстоянием, но астронавт дрейфующий в космосе, начнет с ним сталкиваться примерно в 4,8 млн км от Солнца.

"Тогда смерть астронавта была бы вопросом времени", — добавил Макнатт.

При температуре выше 120 ° С, костюм превратится в горячую сауну, у человека начнется обезвоживания, а после наступит смерть. Однако, путешествуя на космическом корабле, космонавты смогут подобраться к нашей звезде гораздо ближе.

Теплозащитный экран корабля рассчитан на выдерживание температуры до 2 593 °C. Если бы этот экран охватил весь корабль, астронавты могли бы пролететь на расстоянии 2 млн км от Солнца. Однако целостность экрана нарушится при температуре выше 2 593 °C, в результате чего кабина пилота начнет плавиться.

"Я бы посоветовал развернуться от Солнца и вернуться назад задолго до этого момента", — добавил Макнатт.

При высокой температуре теплозащитный экран станет непригодным для использования, и космический корабль сгорит менее чем за минуту.

"Конечно, приблизиться так близко к Солнцу было бы большим достижением, но рисковать никто не будет", — заключили ученые.