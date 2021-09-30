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События Вчера, 20:3055
Карантинные ограничения усилили в Харьковской области

Школьники в регионе отправятся на каникулы уже 18 октября. Таким образом власти хотят ограничить контакты детей.

Школьников в Харьковской области с 18 октября отправят на каникулы для того, чтобы удержать распространение коронавируса. Как сообщает сайт облгосадминистрации, об этом заявил заместитель главы ОГА Михаил Черняк.

В то же время чиновник отметил, что юридических оснований для введения в регионе ограничений "красной" зоны эпидемической опасности нет оснований.

"Действительно, ситуация напряженная, но в последние дни есть определенные показатели, которые позволяют пока избежать введения "красной" зоны. Область остается "оранжевой". Исходя из того, что мониторинг происходит ежедневно по всей ситуации, которая есть на территории региона, — и заболеваемости, и охват тестированием, и нагрузка системы здравоохранения, — это все дает основания для принятия соответствующих решений на государственном уровне", — сообщил Михаил Черняк.

При этом Государственная комиссия решила обязать областную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС (техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций) усилить карантинные ограничения до "оранжевого" уровня. Речь идет, в частности, об,

  • ограничениях в проведении массовых мероприятий;
  • ограничении числа людей в транспорте, который курсирует по городу и области, и соблюдении в нем масочного режима;
  • с соблюдением дистанции во время проведения любых мероприятий на свежем воздухе.

Черняк отметил, что регион все еще находится на грани "красной" зоны, и именно этим обосновано решение ввести школьные каникулы.

"Введенные школьные каникулы на территории области, с учетом праздников, которые будут на следующей неделе — четыре праздничных выходных — позволит на достаточно существенное время ограничить контакты и детей, и взрослых", — пояснил заместитель председателя ХОГА.

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