Названа предварительная причина смерти Полякова в Киеве

Правоохранители назвали предварительную причину смерти народного депутата Антона Полякова. Его смерть наступила из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу городской прокуратуры Киева.
Следствие пока ожидает результаты других судебно-медицинских исследований.
"По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца", - сообщили в прокуратуре.