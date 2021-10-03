31 осужденного ветерана помиловал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного защитника Украины. Такое отдельное представление о помиловании военных сделано впервые в новейшей истории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

При рассмотрении дел были отобраны лица, которые не совершали тяжких преступлений, сообщил глава Комиссии по вопросам помилования Андрей Гота.

Помилование, в частности, не касается дел в отношении военных, совершивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Также рассматриваются дела осужденных за убийство.

С освобожденными от наказания лицами будет общаться психолог, который будет работать над их боевыми травмами и помогать социализироваться. Комиссия по вопросам помилования будет продолжать совместную работу с Консультативным советом. Запланированы дальнейшие встречи главы совета с заключенными защитниками и изучение их дел.

К концу года ее представители планируют посетить еще около сотни мест лишения свободы. В то же время Андрей Гота сообщил, что Комиссия будет рассматривать вопрос о помиловании не только в отношении ветеранов.

"Перед ней была поставлена ​​задача не ждать прошений о помиловании, а самостоятельно искать представителей уязвимых категорий среди осужденных: несовершеннолетних, женщин с детьми, людей с инвалидностью, детально изучать каждое дело. Сейчас в работе - рассмотрение прошений о помиловании в отношении осужденных несовершеннолетних", - цитирует пресс-служба ОП слова Готы.