Новым спикером Верховной Рады избрали Стефанчука

ерховная Рада Украины поддержала назначение на должность председателя парламента Руслана Стефанчука, который ранее занимал пост первого вице-спикера парламента. "За" проголосовал 261 народный депутат.

Решение принято во время заседания в пятницу, 8 октября.

Перед этим состоялось сигнальное голосование за всех кандидатов на должность: