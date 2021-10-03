Новым спикером Верховной Рады избрали Стефанчука

ерховная Рада Украины поддержала назначение на должность председателя парламента Руслана Стефанчука, который ранее занимал пост первого вице-спикера парламента. "За" проголосовал 261 народный депутат.
Решение принято во время заседания в пятницу, 8 октября.
Перед этим состоялось сигнальное голосование за всех кандидатов на должность:
- Руслан Стефанчук ("Слуга народа") - 257 голосов.
- Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") - 44.
- Яна Зинкевич ("Европейская солидарность") - 146 голосов.