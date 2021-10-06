Комментировать возможное отключение камер SmartCity в ночь смерти Полякова отказались в МВД

Сейчас полицейские устанавливают, где был и что делал народный депутат перед посадкой в такси. На данный момент рассматриваются две версии смерти Полякова.

В пятницу, 8 октября, ряд блогеров и анонимных телеграм-каналов сообщили, что в ночь смерти народного депутата Антона Полякова в Киеве были отключены камеры системы видеонаблюдения SmartCity.

В частности, об этом сообщил кандидат юридических наук, политический эксперт и блогер Андрей Смолий, известный своими Facebook-публикациями об отдыхе первых лиц украинской политики — президента Владимира Зеленского в Буковеле и главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии на Мальдивах.

"Есть непроверенная информация, что ночью в Киеве "внезапно" отключилась система SmartCity. Соответственно камеры также выключились", — написал Смолий в своем телеграм-канале.

Также подобные сведения распространил телеграм-канал "Легитимный", который, по данным Службы безопасности Украины, контролируется российскими спецслужбами: "Ночью отключилась система SmartCity, а с ней и все видеокамеры в городе. Соответсвенно записей с них тоже нет".

Чтобы проверить эту информацию, Фокус обратился за комментарием к директору департамента коммуникаций МВД Украины Артему Шевченко.

"Слухи не комментируем, не советую ими пользоваться. Идет следствие", — ответил правоохранитель.