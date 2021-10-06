Поменять правила въезда и выезда в Россию поручил Путин

Министерство внутренних дел России по поручению президента Владимира Путина занимается подготовкой новых правил для въезда и выезда из страны.

Эту процедуру планируют закончить через пару месяцев.

Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в пятницу, 8 октября, пишет "Интерфакс".

"По поручению президента министерство внутренних дел готовит транспарентный, комплексный подход о том, как нам обеспечивать въезд и выезд из Российской Федерации, мы хотим, чтобы эти процедуры были прозрачными. Он сейчас согласовывается, еще пару месяцев точно этот процесс займет", - сказал глава российского МИД.