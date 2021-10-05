На 12 килограмм после голодовки в колонии похудел Саакашвили

Отец экс-президента Грузии призвал политика отказаться от такой акции протеста из-за вреда здоровью.

Михеил Саакашвили похудел на 12 килограмм после того, как объявил голодовку в грузинской колонии. Об этом сообщил адвокат экс-президента Грузии Бека Басилая после посещения пенитенциарного учреждения.

По его словам, визуально заметно, что Михеил Саакашвили сильно похудел за восемь дней голодовки в колонии.

Бека Басилая предположил, что экс-президент Грузии потерял уже 12 килограмм, и состояние здоровья Михеила Саакашвили начнет постепенно ухудшаться.

"Насколько я знаю, похудел примерно на 12 килограмм. С каждым днем состояние его здоровья начнет постепенно ухудшатся, если уже не ухудшилось. Морально он бодр", — предупредил адвокат в комментарии журналистам.

Помимо этого, как рассказал Бека Басилая, Михеила Саакашвили лишили права делать телефонные звонки, а 11 октября в колонию приедут родители и дети экс-президента Грузии.

На серьезное похудение уже отреагировал отец Михеила Саакашвили Николоз. Профессор медицины предупредил своего сына, что голодовка только навредит его здоровью и призвал отказаться от этой акции протеста.

Николоз Саакашвили отметил, что голодовка на данном этапе уже сделала свое дело и сейчас Михеилу нужно "мобилизовать энергию с народом".

"Миша!!! Обращаюсь к тебе как врач и как отец. Дело касается голодовки, которая ничего хорошего не принесет твоему здоровью, только навредит… Знай, что голодовка уже льет воду на мельницу врагов. Прошу тебя прекратить эту акцию, набраться сил и энергии для последующей борьбы", — добавил отец Михеила Саакашвили в своем Facebook.