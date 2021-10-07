Минюст РФ причислил Bellingcat к списку иностранных агентов

Всего в список "иноагентов" добавили три юридических и девять физических лиц. Большинство из них — журналисты.

Министерство юстиции России внесло в список "иностранных агентов" три юридических лица и девятерых журналистов. В частности, "иностранными агентами" теперь считаются Bellingcat, Mnews и "Кавказский узел". Об этом сообщает агентство РБК.

Список журналистов, попавших в список:

Андрей Захаров — журналист "Русской службы BBC;

Татьяна Вольтская — корреспондент-внештатник "Радио Свобода" (СМИ признано "иностранным агентом");

Екатерина Клепиковская — сотрудник "Север.Реалии" (СМИ признано "иностранным агентом");

Галина Арапова — директор Центра защиты прав СМИ (некоммерческая организация признана "иностранным агентом");

Роман Перл — журналист издания "Настоящее Время" (СМИ признано "иностранным агентом");

Евгений Симонов — координатор коалиции "Реки без границ" (внук писателя Константина Симонова);

Елена Соловьева — журналистка The New Times;

Даниил Сотников — журналист канала "Дождь" (СМИ признано "иностранным агентом");

Елизавета Сурначева — бывший журналист РБК, работает в издании "Настоящее Время" (СМИ признано "иностранным агентом").

Таким образом, количество СМИ, входящих в список "иноагентов РФ", выросло до 85. Перед этим список расширяли 29 сентября, и туда вошли "Медиазона" с ее главредом Сергеем Смирновым, издатель Петр Верзилов, правозащитная организация "ОВД-инфо" и так далее. Всего реестр СМИ-иноагентов тогда пополнился 24 новыми записями.