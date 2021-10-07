Радуцкий анонсировал расширение списка профессий для обязательной вакцинации

Но сделают это не сейчас, а в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого.

Сейчас в списке сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений, местных государственных администраций и работники сферы образования.

"В дальнейшем в перечень профессий, для которых вакцинация является условием допуска к рабочему месту, планируют внести всех работников государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и сотрудников почтовых услуг",- рассказал Радуцкий.