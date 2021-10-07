На фоне обострения с КНР США тайно тренируют военных Тайваня

Американские военные, как пишут в СМИ, уже около года тренируют Сухопутные и Военно-морские силы Тайбэя. Однако их количество очень ограничено.

Подразделение спецопераций США и контингент морпехов тайно обучают военных Тайваня на фоне нарастающей агрессивности Китая. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По утверждению источников издания, около 20 спецназовцев и войск поддержки США проводят обучения небольшим подразделениям Сухопутных войск Тайваня, а морпехи ведут работу с местными ВМС. Подобные программы американские военные уже ведут как минимум год.

Развертывание сил спецопераций США — признак озабоченности Пентагона тактическими возможностями Тайваня в свете многолетнего наращивания военной мощи Пекина.

На запрос издания прокомментировать информацию в Пентагоне и Белом доме не ответили. Также не последовало ответа от Минобороны Тайваня.

"Тайвань сильно пренебрегал своей национальной обороной в течение первых 15 лет этого столетия, покупая слишком много дорогостоящего оборудования, которое будет уничтожено в первые часы конфликта, и слишком мало дешевых, но смертоносных систем — противокорабельных ракет, "умные" морские мины, хорошо обученный резерв и вспомогательные силы — все это может серьезно осложнить военные планы Пекина", — сказал Мэтт Поттинджер, научный сотрудник консервативного института Гувера Стэнфордского университета.

Поэтому небольшое развертывание американских военных — это, как пишут в издании, попытка Штатов повысить уверенность Тайваня в собственных Вооруженных силах.