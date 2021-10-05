Когда украинцам ждать "бабье лето" и первый снег рассказали синоптики

По словам народного синоптика, октябрь еще порадует теплой и солнечной погодой.

Народный синоптик Леонид Горбань говорит, что в середине октября украинцев ждет второе "бабье лето", которое будет достаточно продолжительным. Об этом сообщает Сегодня.

По словам эксперта, погода в середине месяца будет напоминать сентябрьскую с 20 градусами тепла, а также солнечными днями. На праздник Покрова Богородицы, 14 октября, температура воздуха может подняться выше 20 градусов.

Но уже спустя несколько дней ситуация изменится: температура упадет больше чем на 10 градусов и остановится на отметке 6-8 градусов днем. Также ожидаются дожди, а к 20 октября в Украине ожидаются ночные заморозки.

С 25 октября циклон принесет с собой морозы, температура может опуститься до 7 градусов ниже ноля ночью. В конце октября температура возможно, немного поднимется – до 8–10 градусов тепла, но совсем ненадолго.

Ноябрь придет в Украину вместе с холодными дождями, которые сменит мокрый снег. Но к концу первой декады осадки закончатся, а небо очистится. Днем температура воздуха будет варьироваться в пределах 0 градусов.

В середине ноября может выпасть первый небольшой снег, который достаточно быстро растает. Во второй раз снег ожидается 24-25 ноября.

По словам синоптика Натальи Диденко, в стране 9-10 октября будет сухо и солнечно. Ветер ожидается восточный и северо-восточный, 5-12 м/с, на востоке и юго-востоке вероятность штормовых порывов.

"Ожидается минимальная температура воздуха в Украине от 2 градусов мороза до 5 градусов тепла", – пишет Диденко в Facebook.

Днем в субботу и воскресенье температура воздуха составит от 9 до 14 градусов тепла, на юге и Закарпатье возможно, столбики термометров покажут 16 градусов тепла.