Закон о помощи жертвам "гаванского синдрома" подписал Байден

По словам Байдена, его администрация мобилизует "все ресурсы" правительства США для оказания помощи жертвам. Также правительство США намерено разобраться в сути этих инцидентов, их причины и в том, кто несет ответственность за такие случаи.

"Устранение этих инцидентов было главным приоритетом для моей администрации. Мы используем все ресурсы правительства США, чтобы предоставить первоклассную медицинскую помощь пострадавшим и разобраться в этих инцидентах, в том числе определить причину и кто несет ответственность", - сказал Байден.

Закон уполномочивает директора ЦРУ и государственного секретаря США оказывать пострадавшим сотрудникам финансовую поддержку при черепно-мозговых травмах. Также закон требует, чтобы оба агентства отчитывались перед Конгрессом США о том, как производятся выплаты пострадавшим и требуются ли дополнительные действия для помощи жертвам.

"Слишком долго государственные служащие США и их близкие, пострадавшие от направленных энергетических атак, лишались помощи, в которой они нуждаются и заслуживают. Это неприемлемо", - сказала сенатор Жанна Шахи, одна из соавторов закона.

Отметим, что "Гаванский синдром" получил свое название из-за нескольких случаев, произошедших в американском посольстве на Кубе. Сотрудники ЦРУ и Госдепартамента США впервые пожаловались на плохое самочувствие и необычные симптомы. У пострадавших наблюдались потеря слуха, сильные головные боли, слуховые галлюцинации, ощущение давления в голове, утрата чувства равновесия, когнитивные нарушения и проблемы со зрением. При этом признаков физического воздействия на организм пациентов не было обнаружено. По данным университета Пенсильвании, причиной недомоганий могло быть воздействие радиоволн, происхождение и природа которых западным спецслужбам неизвестна.