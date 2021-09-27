Сотрудничать с США в борьбе с ИГИЛ в Афганистане отказались Талибы

Движение "Талибан", которое попросило мир дать им 20 месяцев, прежде чем судить о их правлении, отказалось от сотрудничества с США для сдерживания ИГИЛа на территории Афганистана.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Представитель талибов Сухайла Шахина, заявил, что движение "не будет сотрудничать с Вашингтоном в борьбе с филиалом ИГИЛ в Афганистане".

"Мы можем справиться с ИГИЛ самостоятельно", - сказал он, отвечая на вопрос AP, будет ли "Талибан" работать с Америкой над сдерживанием террористов.

Накануне в результате атаки террориста-смертника из ИГИЛ погибли свыше 50 мусульман-шиитов в Афганистане.