Зеленский заявил, что не услышал адекватных объяснений задержек с назначением главы САП

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с назначением главы САП после того, как решающее заседание отборочной комиссии сегодня было сорвано.

Об том он написал у себя в Twitter.

"Не услышал адекватных объяснений задержки конкурса для избрания нового руководителя САП. Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг как положено.

Для Украины эффективность работы антикоррупционных институций является приоритетом", - говорится в сообщении.

Напомним, что главу САП выбирают после отставки Назара Холодницкого в 2020 году. На это место претендуют более сотни кандидатов. Их обирает комиссия из 11 человек. 9 октября не явились три человека из квоты, назначаемой Верховной Радой, поэтому заседание не состоялось.