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События Сегодня, 17:2223
Зеленский заявил, что не услышал адекватных объяснений задержек с назначением главы САП

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с назначением главы САП после того, как решающее заседание отборочной комиссии сегодня было сорвано.

Об том он написал у себя в Twitter.

"Не услышал адекватных объяснений задержки конкурса для избрания нового руководителя САП. Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг как положено.

Для Украины эффективность работы антикоррупционных институций является приоритетом", - говорится в сообщении.

Напомним, что главу САП выбирают после отставки Назара Холодницкого в 2020 году. На это место претендуют более сотни кандидатов. Их обирает комиссия из 11 человек. 9 октября не явились три человека из квоты, назначаемой Верховной  Радой,  поэтому заседание не состоялось.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, САП, 7dniv, 7dnivinfo  
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