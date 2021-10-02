В Москве на сцене декорация убила актера Большого театра. Зрители думали, что это часть постановки

В Большом театре погиб актер миманса. На него упала декорация.
Об этом сообщает Meduza.io в субботу, 9 октября.
В этот момент шла опера "Садко". Спектакль остановили, зрителей попросили покинуть театр. На место прибыли скорая и полиция.
Погибший — артист мимического ансамбля Большого театра, 37-летний Евгений Кулеш. В Большом театре он служил с 2002 года.
Как сообщается, актер по какой-то причине замешкался во время смены декораций и не заметил, как сверху опускается рампа. Смена декорации проходила штатно, она не падала.
Один из зрителей написал в соцсетях, что спектакль прервали словами: "Стоп! Вызовите скорую. Здесь кровь!"
По его словам, все подумали, что это часть спектакля. Был объявлен антракт, а потом сообщили об отмене представления.
Обстоятельства гибели актера выясняют следователи, они работают на месте происшествия.