Понятие "очередь в реанимацию" появилось в одесских ковидных больницах

Пациентам в больницах выдают списки, что нужно купить. Иногда в них включают даже перчатки.

Реанимации одесских больниц, которые выделены для приема пациентов с коронавирусом, практически полностью заполнены. Об этом написала глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Катерина Ножевникова. Она отметила, что уже говорят об очередях в реанимацию.

По ее словам, накануне в Одессе были открыты два новых отделения: на 80 и на 90 мест. "И практически сразу они почти заполнены. По городу и области с 9:00 до 16:00 госпитализированы 105 человек! Одесситы уже лежат в Беляевке, в Черноморске и даже везли одного тяжелого в Раздельную", – написала Ножевникова.

Она отметила, что открытие новых ковидных отделений не решает проблему наплыва пациентов, так как не хватает врачей.

В стационарах пишут списки необходимого для покупки самими пациентами. По ее словам, причина этого в том, что не хватает того, что платит НСЗУ по ковидном пакету. Например, в протокол внесен ремдисивир, но он в Украине сейчас не лицензирован и купить его может только физическое лицо, а не может благотворительный фонд. Цена флакона 3 200 грн. На курс обычно нужно 6–8 флаконов.

Другое лекарство, актемра, уже стоит 13–15 тыс. грн за флакон. Да и не всегда оно есть.

"Вроде как все это закупили централизованно около месяца назад на всю страну, но закупили так мало, что все уже закончилось. А еще пишут инфулган, реосорбилакт, левофлоксацин, гепацеф, и некоторые особо ушлые медработники пишут все, вплоть до перчаток", – написала Ножевникова.

Она добавила, что с начала дня ее фонд выдал 22 кислородных концентратора, а день еще не закончен, ночных звонков все больше. По выдаче концентраторов уже вышли на уровень начала марта этого года. К концу марта ее фонд выдавал иногда по 40–50 штук в день.