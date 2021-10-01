В Британии празднуют юбилей первого фильма о Гарри Поттере

Скульптуры из саги будут путешествовать по разным городам Британии.

В Лондоне решили отметить двадцатилетие с момента выхода первого фильма-саги — "Гарри Поттер и философский камень". С 13 октября площадь Лестер-сквер будут освещать волшебные палочки, пишет Secret London.

Девять палочек выставлены по периметру площади, каждая из них представляет персонажей из франшизы о Гарри Поттере и фантастических животных. Высота палочек — 4,5 метров. Их будут зажигать по вечерам, чтобы освещать путь к памятнику главному герою книг и фильмов — Гарри Поттеру на метле. Также здесь установлены скульптурные изображения других героев поттерианы.

Лестер-сквер в Лондоне выбран не просто так: в кинотеатре, расположенном на площади, прошла не одна премьера о самом известном мальчике Великобритании.

Также известно, что скульптуры из фильма будут путешествовать по стране. Путем интернет-голосования англичане определили следующие места их пребывания. Весной они будут установлены в Халле, Стоке, Ридинге и Бирмингеме, в каждом из городов они пробудут неделю.

Отметим, что мировая премьера фильма прошла в лондонском кинотеатре "Одеон" на Лестер-сквер 4 ноября 2001 года.