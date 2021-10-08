Корниенко рассказал, сколько денег тратится на работу "Слуги народа"

Средства необходимы для обслуживания офисов и большого аппарата из 80 человек. Руководство партии задумалось над фандрайзингом.

Содержание партии "Слуга народа" обходится примерно в 345 миллионов гривен в год. Об этом глава политической силы Александр Корниенко рассказал в интервью изданию "Левый берег".

Таким образом на работу "Слуг народа" из государственного бюджета ежедневно выделяют почти миллион гривен (более 900 тысяч). По словам Александра Корниенко эти деньги тратятся на обслуживание офисов в крупных городах и поддержание представителей в каждой из 1469 общин. Руководство партии сейчас рассматривает модель финансирования за счет фандрайзинга (частных пожертвований), однако мешают требования Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

"В Киеве должно быть 10 огромных офисов с огромными центрами, в Харькове – один большой центральный офис, в Кривом Роге – три офиса, потому что город растянут в длину. Но то, о чем вы говорите, это еще и вопрос организации", — заявил глава партии.

Александр Корниенко подчеркнул, что "Слуга народа" до сих пор не выстроила "сетку людей", чтобы формировать политику на местах. При этом в аппарате партии уже работает около 80 человек, четверть из которых составляют финансисты, контролирующие деньги политсилы по всей стране.

"Иначе мы будем не выдерживать строгие рамки НАЗК и просто отберут госфинансирование", — отметил нардеп.

Развитием "Слуги народа" занимаются 10-15 управленцев не из числа депутатов, которые ездят по Украине и организовывают процессы. Еще 30 человек отвечают за медиа.