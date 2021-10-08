Ветеранов АТО помилованных указом Зеленского освободили из тюрем

Помилованных указом президента Украины Владимира Зеленского ветеранов боевых действий на Донбассе уже освободили из тюрем. Помиловали тех военных, которые не совершали тяжелых преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, советника главы Офиса президента Елены Вербицкой.