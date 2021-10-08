 

Ветеранов АТО помилованных указом Зеленского освободили из тюрем

События Сегодня, 10:4996
Ветеранов АТО помилованных указом Зеленского освободили из тюрем

Помилованных указом президента Украины Владимира Зеленского ветеранов боевых действий на Донбассе уже освободили из тюрем.

Помиловали тех военных, которые не совершали тяжелых преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, советника главы Офиса президента Елены Вербицкой.

"Государственная уголовно-исполнительная служба сообщила о выполнении указа президента Украины об освобождении участников боевых действий в полном объеме! В ближайшее время 31 семья встретит своих сыновей, мужей, отцов, братьев, а кто-то наконец сможет пожать руку своему побратиму", - сообщила она.

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