В смертельную аварию в Сочи попала Собчак

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак попала в аварию в городе Сочи. В результате инцидента погибли два человека.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Авария случилась на трассе между Адлером и Красной Поляной. Собчак ехала в машине марки Mercedes. Во втором автомобиле Volkswagen находились три человека. Из-за лобового столкновения с Mercedes один из них погиб на месте, второй скончался в больнице, а третий находится в тяжелом состоянии.

По другим данным, в ДТП погибла только пассажирка Volkswagen, приехавшая в курортный город из Подмосковья, а ее подруга и водитель иномарки госпитализированы и живы.

Как рассказал источник, авария произошла еще вечером 9 октября.

Собчак не пострадала, а после ДТП уехала на другой машине.

Водитель Mercedes, столкнувшегосяс Volkswagen, уже подтвердил журналистам, что вез Собчак и в момент аварии она была в салоне. Он также сообщил, что после аварии она села в такси и отправилась в аэропорт.

Точные причины инцидента и количество пострадавших пока устанавливаются.