Кто борется на выборах за пост мэра Харькова и у кого есть шансы на победу

В Харькове в полном разгаре кампания по выборам городского головы.

Главное противостояние идет между исполняющим обязанности мэра, секретарем Харьковского горсовета Игорем Тереховым и бывшим мэром города Михаилом Добкиным.

Серьезным сопутствующим фактором кампании будет эпидемия коронавируса, из-за которой Харьков может в скором времени оказаться в так называемой красной зоне карантина, что приведет к локдауну. Это может сказаться и на настроениях в городе, и избирательной явке, которая и так обычно невысокая на местных выборах, и, соответственно, на результатах голосования.

Подробности - в материале "Страны".

Мэрская дюжина

На выборах мэра Харькова изначально зарегистрировались 13 кандидатов. Самовыдвиженцев из них было 10-ть. Но депутат Харьковского облсовета от “Оппозиционной платформы - За жизнь” (ОПЗЖ) Валерий Говоров отозвал свою кандидатуру. Остальные кандидаты еще могут это сделать до 11 октября включительно.

От Партии Шария идет депутат Харьковского горсовета, судья в отставке Владимир Плетнев. Гендиректора мясокомбината “Мясной”, депутата Харьковского облсовета Александра Скорика выдвинула “Европейская солидарность” (ЕС), чью фракцию в горсовете он возглавляет. И секретарь горсовета Терехов баллотируется от Блока Кернеса “Успешный Харьков” - регионального проекта созданного покойным городским головой Геннадием Кернесом под местные выборы.

Добкин, у которого тоже своя партия “Христианские социалисты”, выбрал самовыдвижение. При этом его поддержала ОПЗЖ.

Самостоятельно идет и глава Харьковской областной партячейки “Национального корпуса” (НК) Константин Немичев, который стал единым кандидатом от нескольких партий правого толка.

После завершения регистрации на улицах города стало заметно больше разных палаток, в которых уже разрешена агитация. “С их помощью пытаются компенсировать недостаток рекламы на билбордах в городе, которые получили только лояльные к мэрии кандидаты”, - говорит харьковский политолог Антон Авксентьев “Стране”. Для старшего поколения выпускаются газеты. Тех, кто помоложе и чаще сидит в интернете, агитируют более изощренно.

Авксентьев говорит о массовом пиаре и антипиаре в онлайн-изданиях и соцсетях, чем, по его мнению, запомнится эта кампания. Активное использование таких политтехнологий отметили и в харьковской ячейке ОПОРы.

Их мониторинг показал, что пока не стал известен окончательный список кандидатов, атаковали в интернете преимущественно Терехова, Добкина и экс-главу области и народного депутата Юлию Светличную (внефракционная). Ходили упорные слухи, что последняя может баллотироваться. В ОПОРе заметили, что ресурсы, которые одобрительно отзывались о Терехове - критиковали Добкина и Светличную, а ресурсам, которые позитивно или нейтрально писали о Добкине и Светличной - не нравился Терехов. Когда же стало понятно, что бывшая председатель ОГА не будет участвовать, атаки на нее прекратились.

Терехов и Добкин продолжают пиар-войну.

"По сути настоящую кампанию, кроме этих двоих, никто не ведет. Остальные кандидаты активны только в Фейсбуке", - говорит собеседник в харьковской политтусовке.

Политолог Авксентьев же называет секретаря горсовета и бывшего мэра фаворитами выборов. “Для других кандидатов истинная цель - запомниться электорату в расчете на парламентские или следующие местные выборы либо подыграть Терехову или Добкину в качестве технических участников”, - полагает эксперт.

Что у фаворитов

В штабе Терехова вздохнули с облегчением, когда узнали о решении Светличной.

Баллотируясь, она бы отбирала голоса именно у секретаря горсовета.

Собеседник в окружении Светличной говорит, что поход на выборы рассматривался, но решили не вмешиваться. В принципе ей давно уже нравится больше всеукраинская политика”, - объясняет он “Стране”.

Источник, близкий к Харьковской ОГА, считает, что бывшая глава области не захотела участвовать в заведомо проигрышных для себя выборах. “Ей сложно было бы прийти даже второй в первом туре. В таком случае нужно ли вкладываться в кампанию, которая - если проводить ее достойно - влетит в копеечку?”, - говорит он.

Терехов ведет кампанию на образе продолжателя дела Кернеса и "крепкого хозяйственника".

"Его поддерживает широкий круг сил от Офиса президента до Авакова, который постепенно входит в клинч с Банковой. На почве такой разнородности время от времени возникают брожения в отношениях Терехова и центральной власти. Не простые отношения и с и.о. губернатора, но в целом Офис на этих выборах выступает за Терехова. Но после них его могут поставить перед выбором по поводу отношений с Аваковым", - говорит источник в Харьковской областной администрации.

Кампания Добкина по манере напоминает его собственный стиль в политике - заметная, довольно эпатажная. Кандидат сам может “пройтись” по оппонентам, не стесняясь в выражениях.

Как уже говорилось, его поддержала ОПЗЖ, что может прибавить ему голосов, учитывая высокий рейтинг партии в Харькове. Отдельно высказался в поддержку Добкина и народный депутат Александр Фельдман, входящий во фракцию ОПЗЖ. Напомним: на выборах мэра в 2020 году он стал вторым после Кернеса.

Фельдман был одним из главных критиков покойного мэра Харькова и после его смерти продолжил противостоять уже и.о. мэра Терехову. Поэтому он начал оказывать поддержку Добкину еще до того как аналогичное решение приняла партия.

Кроме того, есть и другой фактор.

“Нынешний и.о. главы области Александр Скакун - друг Фельдмана и пытается конкурировать за футбольную команду “Металлист” с Александром Ярославским (президент группы DCH - Ред.), который - за Терехова”, - говорит собеседник, близкий к ОГА.

При этом команда Терехова ставит задачу победить в первом туре. “Насколько я знаю, цель ставится победить в первом туре, набрав до 55% голосов избирателей. Поэтому ресурсов не жалеют. Но насколько это получится - увидим 31 октября”, - говорит источник в политических кругах Харькова.

Тема коронавируса

Важный фактор выборов - это ситуация с коронавирусом, который может не только повлиять на явку избирателей, но и поставить под вопрос проведение самих выборов.

Харьков сейчас балансирует на грани попадания в "красную зону", которая предусматривает полный локдаун. И не совсем понятно как в таком случае проводить выборы. По крайней мере раньше никогда во время локдауна никакие выборы в Украине не проводились.

Впрочем, есть мнение, что до выборов Харьков в красную зону переводить не будут. И если надо, то показатели "подкрутят".