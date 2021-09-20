Разработчика пакистанской ядерной бомбы Абдула Кадира Хана убил коронавирус

Пакистанский физик-ядерщик, руководитель пакистанской ядерной программы Абдул Кадир Хан, скончался на 86-м году жизни от последствий перенесенной коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает телеканал Ary News со ссылкой на семью Хана.

Телеканал также проинформировал, что в честь Хана пройдет несколько памятных мероприятий.

Развитие ядерной программы в Пакистане началось в 1956 году с учреждения Пакистанской комиссии по атомной энергии. До начала 1970-х годов ядерные исследования носили мирный характер.

Работа над ядерной бомбой началась в Пакистане в 1972 году. Через три года в страну из Германии вернулся Абдул Кадир Хан. В Европе он работал не только в ФРГ, но также в Нидерландах в Европейском консорциуме URENCO (включает Великобританию, Германию и Нидерланды), который производит газовые центрифуги для обогащения урана. После приезда ученого исследования значительно ускорились.

Свою первую ядерную бомбу Пакистан испытал в 1998 году, буквально через две недели после того, как аналогичные испытания провела Индия.