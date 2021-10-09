Харьков ужесточил карантин, Львов готовится: что и как изменится в регионах

С 10 октября Харьков официально вошел в "оранжевую зону", и местная власть решила усилить карантинные меры. В то же время другие регионы в ближайшее время могут вообще войти в "красную" зону.

Харьков

В Харькове с сегодняшнего дня ограничиваются все массовые мероприятия, городская власть сосредоточится на бесперебойной вакцинации и тестировании на COVID. Кроме того, действуют следующие меры:

максимальная заполняемость кинотеатров и театров сокращена до 50%;

максимальное количество пассажиров в метро и общественном транспорте сокращено до количества сидячих мест;

обязательное ношение защитной маски в метро и общественном транспорте.

При этом учебные заведения в Харькове продолжат работу, поскольку в городе вакцинировано более 80% работников сферы образования. Режим работы заведений общественного питания не изменится.

Также работники кинотеатров и других заведений должны быть вакцинированы.

Львов

Львов готовится к ужесточению карантина с 18 октября. Ученики 5-11 классов, а также внешкольные учреждения перейдут на недельное дистанционное обучение. После этого будет неделя каникул.

Также больницы города приостановят плановые госпитализации и операции, чтобы оставить места для пациентов с COVID-19. Рекомендовано ограничить развлекательные массовые мероприятия. На сегодня обсуждается решение относительно работы рынков, заведений питания, магазинов и другого бизнеса.

Львовская область

Тем временем Львовская область может перейти в "красную" зону адаптивного карантина уже в течение недели, поскольку ситуация с COVID-заболеваемостью стремительно ухудшается.

"Сейчас мы говорим о том, что все хорошо, но есть объективные показатели, которые дают основания говорить о том, что в ближайшее время мы все же ожидаем усиления карантина", - отметил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис.

Сумская область

Сумская область может перейти в "красную" зону в течение нескольких дней, минуя "оранжевую". По словам директора областного лабораторного центра Владимира Збаражского, регион уже по трем показателям соответствовал этой зоне.

Он также добавил, что если в течение двух ближайших дней эти показатели не улучшатся, то регион автоматически перейдет в "красную" зону.

Херсонская область

Как заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, Херсонская область может перейти в "красную" зона карантина на следующей неделе. Решение будет рассматривать государственная комиссия 12-13 октября.