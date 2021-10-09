Самый продвинутый квадроцикл в мире выпустит Tesla

Илон Маск подтвердил, что квадроцикл Cyberquad запустят в производство вместе с пикапом Tesla Cybertruck. Особый упор разработчики сделают на его безопасности.

Tesla готовит к производству электрический квадроцикл Cyberquad. Информацию официально подтвердил Илон Маск на сборах акционеров компании в Техасе. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Слухи про квадроцикл Tesla Cyberquad ходили давно. Впервые он засветился на изображениях во время презентации пикапа Cybertruck в 2019 году. Поначалу многие подумали, что это фантазия дизайнеров Tesla, но позже в своем Twitter Илон Маск подтвердил, что проект существует.

В производство квадроцикл поступит вместе с Tesla Cybertruck, то есть в 2022 году. По одной версии его предложат исключительно как опцию для пикапа, по другой – со временем его можно будет купить и отдельно от электромобиля.

Илон Маск не спешит раскрывать все подробности новинки. СЕО Tesla лишь сообщил, что Cyberquad станет самым инновационным и самым безопасным в мире. Он получит продвинутую подвеску, которая будет препятствовать переворачиванию квадроцикла.

"Мы хотим сделать самый безопасный в мире квадроцикл. — сообщил Илон Маск. – Думаю, нам под силу поработать над его подвеской, чтобы он не переворачивался. Когда квадроциклы переворачиваются, то это очень опасно, поэтому Cyberquad переворачиваться не будет".

Также ранее стало известно, что Tesla Cyberquad будет двухместным. К тому же, его можно будет подзаряжать при перевозке в кузове пикапа Cybertruck.