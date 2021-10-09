Главные побочные эффекты вакцинации от коронавируса назвали украинцам в МОЗ

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После вакцинации иммунная система человека начинает выстраивать защиту от коронавируса. Поэтому появление реакции в результате вакцинации от COVID-19 является нормальным явлением.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Так, в ведомстве призывают не переживать в случае, если после прививки от коронавируса появляются неприятные симптомы. Таким образом иммунитет начинает реагировать, поэту появление реакций считается нормальным.

В Минздраве привели следующие возможные симптомы после прививки от COVID:

  • повышение температуры;
  • покраснение, боль, отек в месте инъекции;
  • усталость;
  • боль в мышцах или суставах;
  • тошнота, боль в животе;
  • головокружение;
  • бессонница или сонливость;
  • озноб или лихорадка.

Такие симптомы могут наблюдаться в течение нескольких дней. Однако, после этого периода они должны пройти.

При этом, если чувствуется ухудшение самочувствия или проявления не проходят, Минздрав рекомендует обратиться к семейному врачу.

"Вакцинация предотвращает тяжелое течение COVID-19, госпитализацию и смерть и спасает вашу жизнь!", — пишут в заявлении.

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Теги: news, новости, Украина, Вакцинация, 7dniv, 7dnivinfo  
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