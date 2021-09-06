Акция протеста по домом Зеленского закончилась файер-шоу

Митинг с пиротехникой обошелся без стычек с силовиками. Дом президента Владимира Зеленского охраняли около 500 правоохранителей.

Акция протеста под государственной дачей Владимира Зеленского в Конча-Заспе закончилась огненным шоу. Об этом сообщает Суспільне.

Как пишет Klymenko Time, ключевой темой во время акции протеста под дачей Владимира Зеленского была спецоперация по "вагнеровцам". Участники митинга также обвиняли главу государства в связях с бизнесменом Игорем Коломойским, придя на мероприятие с тематическими баннерами.