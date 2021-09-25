У станции метро "Славутич" в Киеве пьяный водитель перелетел через бордюр прямо в Днепр

Вечером в воскресенье, 10 октября, в районе станции метро "Славутич" в Киеве произошло ДТП. Водитель авто Renault, который, по свидетельствам очевидцев был пьян, перелетел через бордюр и заехал в канал Днепра.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

По информации свидетеля аварии, водитель машины Renault Dacia Sandero разогнался, переехал бордюр и въехал в воду. Это произошло в районе улиц Центральная и Завальная, расположенных неподалеку от станции метро "Славутич". Там, по словам очевидца, расположен тупик. Однако это не остановило водителя авто.

При этом, по данным свидетелей, обычно на этом участке дороги людно. Впрочем, в тот вечер, к счастью, никто не пострадал.

Что касается самого водителя, он, по данным очевидцев, был пьян. Об этом свидетельствовало то, что он плохо держался на ногах, а после ДТП радовался, что не пострадал.

На место аварии вызвали полицию, однако водитель Renault Dacia Sandero не стал дожидаться правоохранителей.