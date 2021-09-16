В торговле военными секретами обвинили ядерщика ВМС США

Он работал под прикрытием и выдавал себя за агента иностранного государства.

Инженеру-ядерщику ВМС США и его жене предъявлены обвинения в продаже секретной информации об атомных подводных лодках агенту ФБР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Джонатан Тоэби и его жена Дайана были арестованы в субботу в Западной Вирджинии и обвинены в нарушении Закона об атомной энергии, сообщило ведомство.

Планируется, что во вторник они предстанут перед федеральным судьей в Западной Вирджинии.

Министерство сообщило, что 42-летний Тоэби, инженер-ядерщик ВМС, имевший допуск к совершенно секретной информации, в 2020 году отправил пакет с данными ограниченного доступа в неуказанную страну, а позднее начал продавать секреты за десятки тысяч долларов в криптовалюте агенту ФБР, действовавшему под прикрытием и выдававшему себя за чиновника иностранного государства.

В какой-то момент Тоэби спрятал карту памяти с документами об атомных реакторах подводных лодок в половинке бутерброда с арахисовым маслом в тайнике в Западной Вирджинии, в то время как его жена следила за обстановкой.

Карта памяти содержала закрытые сведения военного характера, касающиеся элементов конструкции, рабочих параметров и эксплуатационных характеристик реакторов подводных лодок класса "Вирджиния", говорится в документах федерального суда.

Еще одна карта памяти была спрятана в упаковке жевательной резинки, сообщили в Минюсте.

По данным министерства, Тоэби получил несколько платежей в криптовалюте на общую сумму 100 тысяч долларов.

Официальные лица сообщили, что Тоэби и его жена, проживающие в Аннаполисе, штат Мэриленд, были арестованы после того, как заложили в тайник еще одну карту памяти в Западной Вирджинии. В уголовном деле говорится, что им были предъявлены обвинения в сговоре и передаче данных ограниченного доступа.

Ни в судебных документах, ни в заявлении министерства юстиции не указан адвокат супругов Тоэби.