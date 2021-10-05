 

Apple и Dell могли заключить сделку, которая изменила бы цифровой мир

События Сегодня, 15:420
Apple и Dell могли заключить сделку, которая изменила бы цифровой мир

Основатель компании Dell рассказал в своих мемуарах о том, как Стив Джобс пытался установить ПО Mac на все компьютеры мира.

Если бы ему это удалось, Windows не стала бы такой популярной.

Майкл Делл, основатель компании Dell, недавно выпустил монографию "Играй честно, но побеждай", в которой рассказал о своей личной жизни, а также знаковых бизнес-событиях. Одну из глав он посвятил несостоявшейся сделке между Dell и Apple.

Об этом сообщает cnet.com.

В книге Майкл вспоминает о непростом периоде, который переживала компания Apple в конце 90-х. Она была на краю банкротства, и даже инвестиции от Microsoft в размере $150 млн не спасали положение. По этой причине Джобс пытался найти партнеров, чтобы заключить с ними более-менее выгодные сделки. Так, в 1997 году Стивом и Майклом прошли переговоры, в ходе которых Джобс пытался убедить Делла установить на компьютеры Mac OS X по умолчанию. Если бы Стиву Джобсу это удалось, то сегодня самой популярной ОС для ПК была бы вовсе не Windows.

Как утверждает Делл, Джобс просил установить Mac OS на чипах Intel x86, которыми были оснащены ПК Dell, уверяя, что его продукт намного лучше Windows. Делл согласился на тех условиях, что будет выплачивать Apple роялти за каждую проданную машину. Но Джобса такое положение дел не устроило. Он предложил установить и Windows, и Mac OS, а выбор, какой из ОС пользоваться, должен был делать покупатель. Но в таком случае, Dell пришлось бы платить Apple роялти за каждый проданный ПК, невзирая на то, какую ОС выбрал пользователь. Также Стив не давал гарантии на то, что пользователи получат новые версии Mac OS через 3-5 лет. То есть, эту сделку он видел кратковременной, тогда как Делл был заинтересован в долговременном контракте. Такого же мнения был и Билл Гейтс, а потому Делл решил заключить контракт на установку Windows.

Но это был не первый случай, когда Стив Джобс пытался интегрировать свой программный продукт в продукты Dell. В 1993 году Джобс основал компанию NeXT после того, как был уволен из Apple. Компания создала собственную ОС Next и ПО под названием WebObjects, предназначенного для разработки веб-приложений. Затем Джобс встретился с Деллом и попытался продать ему операционку Next с тем, чтобы он установил ее по умолчанию на компьютеры своего производства. Если бы Стиву это удалось, пишет Делл, то рынок рабочих станций был бы совсем иным и Sun Microsystems была бы потеснена с олимпа. Однако программ, созданных под платформу NeXT было немного, и клиентов она не интересовала. Однако сама Dell использовала именно WebObjects для создания своего первого интернет-магазина.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Dell, Apple, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Windows 11 вышла на день раньше объявленного срока. Программа бесплатная для обладателей Windows 10
Windows 11 вышла на день раньше объявленного срока. Программа бесплатная для обладателей Windows 10
5-окт-2021, 23:00
Соучредитель Apple Стив Возняк запускает частную космическую компанию
Соучредитель Apple Стив Возняк запускает частную космическую компанию
14-сен-2021, 10:55
Дату выхода новой операционной системы Windows 11 назвал Microsoft
Дату выхода новой операционной системы Windows 11 назвал Microsoft
31-авг-2021, 20:39
Купить подержанный iPhone – выгодно ли это?
Купить подержанный iPhone – выгодно ли это?
30-авг-2021, 14:49
5 советов по поиску подходящей логистической компании
5 советов по поиску подходящей логистической компании
15-сен-2021, 18:10

Последние новости

15:42
События
Apple и Dell могли заключить сделку, которая изменила бы цифровой мир
15:30
События
В Чернигове проходит прощание с Поляковым: прибыли семья и коллеги по парламенту
13:30
События
Экс-спикер Разумков прокомментировал смерть нардепа Полякова
11:22
События
В торговле военными секретами обвинили ядерщика ВМС США
11:20
События
О поставках гуманитарной помощи Талибы договорились с США
11:17
События
Тропический шторм "Памела" сформировался у побережья Мексики
11:15
Политика
О завершении правительственного кризиса объявил президент Австрии
11:12
Политика
Кто вернул Лещенко в составе набсовета "Укрзализныци" не знают в Мининфраструктуры
11:03
События
У станции метро "Славутич" в Киеве пьяный водитель перелетел через бордюр прямо в Днепр
10:59
События
Кровавое ДТП при участии нардепа Трухина высмеяли в Трускавце "слуги народа"
10:56
События
Появилось видео с вечеринки "слуг народа" в Трускавце. "Танец краба" от Безуглой.
10:54
События
Силовики Грузии опровергли сообщения о тяжелой болезни Саакашвили
10:52
События
Переговоры с Талибаном США назвали профессиональными и открытыми" после встречи в Катаре
10:50
События
Китай показал самоходную систему ПВО FK-2000
10:41
События
В свой день рождения Павел Дуров рассказал о 3 самых недооцененных и 7 переоцененных вещах
10:33
События
Заброшенный аэродром с советской авиацией нашли в Запорожской области
09:21
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 11 октября 2021
Вчера, 2021-10-10
22:11
События
В понедельник Австрия получит нового канцлера
22:09
События
Акция протеста по домом Зеленского закончилась файер-шоу
22:08
События
Главные побочные эффекты вакцинации от коронавируса назвали украинцам в МОЗ

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 октября 20211602
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 11 октября 2021824
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 октября 2021441
Пять десятков нардепов извинились перед Разумковым за то, что под давлением проголосовали за его отставку382
В смертельную аварию в Сочи попала Собчак285
Когда украинцам ждать "бабье лето" и первый снег рассказали синоптики259
О появлении в Раде "БДСМ-коалиции" заявил Разумков250

Досуг

Как выбрать беговую дорожку
Как выбрать беговую дорожку
Чтобы поддерживать свое тело в форме, необязательно постоянно ходить в спортинвый зал. Заниматься можно и самостоятельно, стоит, например, купить беговую дорожку домой, на которой можно проводить тренировки.
Сегодня, 15:3728
Как повысить узнаваемость бренда
Как повысить узнаваемость бренда
Как повысить узнаваемость своего бренда и лояльность аудитории.
8-окт-2021, 15:28229
Перевозка неисправного автомобиля: что следует знать об эвакуаторах?
Перевозка неисправного автомобиля: что следует знать об эвакуаторах?
Буксировка автомобиля — это услуга, которая используется не только в случае дорожно-транспортного происшествия, но и помогает во многих повседневных ситуациях.
6-окт-2021, 23:52385
Как и из чего делать самокрутки
Как и из чего делать самокрутки
Сигареты из магазина не всегда могут удовлетворить вкусы ценителей, поэтому многие почитатели курения переходят на натуральный табак. Для создания папирос своими силами потребуется научиться делать самокрутки или наполнять гильзы.
5-окт-2021, 14:15569
Сучасні рішення в системах опалення: що треба знати про обігрівачі
Сучасні рішення в системах опалення: що треба знати про обігрівачі
Правильно розташовані радіатори в будинку гарантують тепловий комфорт навіть під час суворої зими. Здавалося б, вибір радіаторів — це проста справа. Як виявилося, більшість роблять це неправильно, що впливає як на неприємну атмосферу у квартирі, так і на високі рахунки.
5-окт-2021, 08:26404
Как выбрать шампунь без сульфатов и парабенов?
Как выбрать шампунь без сульфатов и парабенов?
О том, как выбрать шампунь без сульфатов, чтобы эффективно ухаживать за локонами и кожей головы, разберемся в этой статье.
4-окт-2021, 21:29374

События

Apple и Dell могли заключить сделку, которая изменила бы цифровой мир
Apple и Dell могли заключить сделку, которая изменила бы цифровой мир
Основатель компании Dell рассказал в своих мемуарах о том, как Стив Джобс пытался установить ПО Mac на все компьютеры мира.
Сегодня, 15:4221
В Чернигове проходит прощание с Поляковым: прибыли семья и коллеги по парламенту
В Чернигове проходит прощание с Поляковым: прибыли семья и коллеги по парламенту
Гроб с телом нардепа привезли в элитном катафалке Cadillac Escalade, а само прощание проходит в здании филармонии.
Сегодня, 15:3031
Экс-спикер Разумков прокомментировал смерть нардепа Полякова
Экс-спикер Разумков прокомментировал смерть нардепа Полякова
У экс-спикера Дмитрия Разумкова тоже немало вопросов по поводу смерти нардепа Антона Полякова.
Сегодня, 13:3070
В торговле военными секретами обвинили ядерщика ВМС США
В торговле военными секретами обвинили ядерщика ВМС США
Инженеру-ядерщику ВМС США и его жене предъявлены обвинения в продаже секретной информации об атомных подводных лодках агенту ФБР.
Сегодня, 11:2284
О поставках гуманитарной помощи Талибы договорились с США
О поставках гуманитарной помощи Талибы договорились с США
Представители радикального движением "Талибан" договорились с США о поставках гуманитарной помощи афганцам.
Сегодня, 11:2086
Тропический шторм "Памела" сформировался у побережья Мексики
Тропический шторм "Памела" сформировался у побережья Мексики
Тропический шторм "Памела" в воскресенье сформировался у тихоокеанского побережья Мексики.
Сегодня, 11:1781
7 Днів