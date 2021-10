Apple и Dell могли заключить сделку, которая изменила бы цифровой мир

Основатель компании Dell рассказал в своих мемуарах о том, как Стив Джобс пытался установить ПО Mac на все компьютеры мира. Если бы ему это удалось, Windows не стала бы такой популярной.

Майкл Делл, основатель компании Dell, недавно выпустил монографию "Играй честно, но побеждай", в которой рассказал о своей личной жизни, а также знаковых бизнес-событиях. Одну из глав он посвятил несостоявшейся сделке между Dell и Apple.

Об этом сообщает cnet.com.

В книге Майкл вспоминает о непростом периоде, который переживала компания Apple в конце 90-х. Она была на краю банкротства, и даже инвестиции от Microsoft в размере $150 млн не спасали положение. По этой причине Джобс пытался найти партнеров, чтобы заключить с ними более-менее выгодные сделки. Так, в 1997 году Стивом и Майклом прошли переговоры, в ходе которых Джобс пытался убедить Делла установить на компьютеры Mac OS X по умолчанию. Если бы Стиву Джобсу это удалось, то сегодня самой популярной ОС для ПК была бы вовсе не Windows.

Как утверждает Делл, Джобс просил установить Mac OS на чипах Intel x86, которыми были оснащены ПК Dell, уверяя, что его продукт намного лучше Windows. Делл согласился на тех условиях, что будет выплачивать Apple роялти за каждую проданную машину. Но Джобса такое положение дел не устроило. Он предложил установить и Windows, и Mac OS, а выбор, какой из ОС пользоваться, должен был делать покупатель. Но в таком случае, Dell пришлось бы платить Apple роялти за каждый проданный ПК, невзирая на то, какую ОС выбрал пользователь. Также Стив не давал гарантии на то, что пользователи получат новые версии Mac OS через 3-5 лет. То есть, эту сделку он видел кратковременной, тогда как Делл был заинтересован в долговременном контракте. Такого же мнения был и Билл Гейтс, а потому Делл решил заключить контракт на установку Windows.

Но это был не первый случай, когда Стив Джобс пытался интегрировать свой программный продукт в продукты Dell. В 1993 году Джобс основал компанию NeXT после того, как был уволен из Apple. Компания создала собственную ОС Next и ПО под названием WebObjects, предназначенного для разработки веб-приложений. Затем Джобс встретился с Деллом и попытался продать ему операционку Next с тем, чтобы он установил ее по умолчанию на компьютеры своего производства. Если бы Стиву это удалось, пишет Делл, то рынок рабочих станций был бы совсем иным и Sun Microsystems была бы потеснена с олимпа. Однако программ, созданных под платформу NeXT было немного, и клиентов она не интересовала. Однако сама Dell использовала именно WebObjects для создания своего первого интернет-магазина.