Транспорт и рестораны только для вакцинированных хотят оставить украинские власти

Кабинет министров обсуждает возможность ограничить посещение общепита и транспорта для украинцев, которые не вакцинировались от Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, на совещании с участием президента Владимира Зеленского, премьера Дениса Шмыгаля и главы Минздрава Виктора Ляшко обсуждали возможность допуска в межобластной транспорт и заведения питания только при наличии сертификата о вакцинации.

То же самое будет касаться и пользования железнодорожным, автобусным и авиационным транспортом для межобластного сообщения, говорится в сообщении.

По словам участников совещания, единственной возможностью избежать полного локдауна в Украине является вакцинация. Министр здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что в настоящий момент среди госпитализированных с COVID-19 около 97% – невакцинированные.

"Это и является подтверждением эффективности вакцинации", – отметил он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что за прошлую неделю в стране зафиксировано 90 079 новых случаев COVID-19, в то время как неделей ранее было выявлено 64 606 случаев. Таким образом, динамика роста сохраняется, больше всего больных выявлено в четверг – 16 362 человек.