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События Сегодня, 18:3962
Свои границы для вакцинированных туристов откроет Таиланд

По словам премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Оча, страна откроет границы для вакцинированных туристов с 1 ноября.

Другие же ограничения будут отменены чуть позже.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам премьер-министра, алкоголь разрешат продавать в ресторанах уже с 1 декабря. В частности, в тот же день в стране откроют и развлекательные заведения.

Чан-Оча отметил, что Таиланд надеется получить 170 млн доз вакцин до конца года.

Отмечается, что в стране действуют одни из самых жестких ограничений в регионе, из-за борьбы с высоким уровнем заболеваемости.

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Теги: news, новости, Украина, Таиланд, 7dniv, 7dnivinfo  
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