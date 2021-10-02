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События Сегодня, 21:3448
Сноуден рассказал об опасности национальных цифровых денег

Бывший сотрудник ЦРУ считает, что в будущем использование национальной цифровой валюты будет направлено на контроль денежных средств граждан.

Эдвард Сноуден раскритиковал цифровые валюты центральных банков (CBDC), при этом назвав их "новейшей опасностью, которая нависла над обществом".

Об этом сообщает сайт Edward Snowden.

По его мнению, CBDC извращают саму природу криптовалюты, лишая людей пользовательских прав на собственность за их же деньги. Дело в том, что центробанки используют цифровые активы, являющие собой виртуальную форму официальной валюты, которая, тем не менее, обеспечивается определенным объемом реальных валютных резервов определенного государства.

"CBDC — это что-то близкое к извращению криптовалют или, по крайней мере, их основных принципов и протоколов. Криптофашистская валюта, злой двойник, явно предназначенный для того, чтобы лишить пользователей права собственности на их деньги и сделать государство посредником в каждой транзакции", — пишет Сноуден.

Он считает, что в будущем использование национальной цифровой валюты будет направлено на контроль денежных средств всех граждан.

В качестве примера Сноуден привел ситуацию, когда человеку врач приписывает диету, исключающую сладкое. Страховая компания, которая обслуживает пациента, может сообщить эту информацию центробанку, а тот, в свою очередь, банку, и банк, чтобы снизить риски для клиента, заблокирует платеж, когда человек захочет купить шоколадку (даже если покупает он ее не для себя). В результате, приобретение шоколадки — просто невозможно.

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