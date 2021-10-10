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События Сегодня, 10:5992
Проводники "УЗ" отказались помочь девушке с инвалидностью выйти из поезда

При покупке билета девушку заверили, что подобная услуга на вокзале предусмотрена. Но по прибытию проводники начали утверждать, что "им не сказали".

Пассажирка поезда "Интерсити" с нарушением зрения не получила услугу сопровождения до платформы при выходе из вагона, хотя при приобретении билета девушка указывала, что ей это необходимо. Проводники "Укрзализныци" помочь ей отказались. Об этом в своем Telegram-канале написала одесская журналистка Ева Ганская, которая ехала с девушкой в одном поезде с конференции.

Журналистка объяснила, что у нее также есть инвалидность, которая связана с нарушением передвижения, поэтому даже не очень долгую междугороднюю поездку она переносит тяжело. Однако рядом с ней в поезде оказалась студентка-журналистка по имени Татьяна, которая не видит с рождения.

"Таня очень классная, мы разговорились и всю дорогу шутили насчет того, как так совпало, два человека с инвалидностью — в общем шутили и не грустили мы знатно", — вспоминает Ганская.

По ее словам, когда Татьяна покупала билет на поезд, она отмечала, что по прибытии на вокзал ей понадобится помощь человека, который сопроводит ее из вагона на платформу. Также журналистка сообщила, что "такие функции на вокзале предусмотрены", в чем Татьяну заверили во время приобретения билета. Тем не менее, обещанной помощи девушка не получила.

"Картина дальнейшая такая: мы ждем с Таней когда все выйдут — я с ходунками, так как самостоятельно не передвигаюсь, Таня с рюкзаком. Все вышли, я попыталась выспросить у проводников, где сопровождение для Тани, как указано у нее в билете, на что мужчины проводники ответили "нам не сказали", — пишет Ганская.

Также автор публикации отметила, что проводники "молча стояли и смотрели", как она самостоятельно спускается из вагона вместе с ходунками и потом помогает Татьяне спуститься из поезда по ступенькам.

"Мой близкий человек, пришедший встретить меня, искал вагон, и мы были настолько злые на ситуацию с проводниками и отсутствием обещанного сопровождения, что рассказывали ему как будто нас обобрали, вот такая во мне была злость и недоумение", — возмущается журналистка.

В то же время Ганская не уточнила, в каком именно поезде она ехала вместе с девушкой и жаловалась ли она на инцидент в "Укрзализныцю". О реакции компании-перевозчика на произошедшее на данный момент неизвестно.

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Теги: news, новости, Украина, УЗ, 7dniv, 7dnivinfo  
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