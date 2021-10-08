В польском хостеле умерла украинка

Обстоятельства смерти будут расследоваться под контролем прокуратуры. "Возможно, кто-то этому поспособствовал", — отметили в полиции.

В польском городе Стараховице, что в Свентокшиском воеводстве на юго-западе страны, обнаружено тело 51-летней гражданки Украины, сообщает Polsat News.

Правоохранительные органы Польши проводят расследование. Пресс-служба воеводства сообщила, что утром в понедельник, 11 октября сотрудники хостела сообщили о гражданке Украины без сознания.

По словам руководителя пресс-службы Павела Кусяка, скорая прибыла к хостелу, однако спасти жизь человека не удалось. Сотрудники полиции несколько часов провели в хостеле и продолжают работу.

Следственная группа допускает вероятность насильственной смерти. В ходе расследования станет известно о подробностях произошедшего, как отметил представитель полиции. Тело погибшей отправили на экспертизу.

Обстоятельства смерти будут расследоваться под контролем прокуратуры. "Возможно, кто-то этому поспособствовал", —отметил Мацей Слюсарчик из пресс-службы управления полиции в Кельце.

"У нас есть смертельный случай, но следственные мероприятия все еще продолжаются, поэтому я не могу ничего сказать", — сообщила Элиза Джуда, глава районной прокуратуры в Стараховицах.