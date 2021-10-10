В 111 лет умерла художница, рисовавшая первую Белоснежку для Disney

Рути Томпсон отдала Disney почти 40 лет жизни и официально признана легендой студии.

Американская художник-аниматор Рути Томпсон, проработавшая в Disney 40 лет, скончалась на 112-м году жизни, умерев у себя дома в Вудленд-Хиллз, Калифорния, сообщает The Walt Disney Company.

Томпсон начала карьеру художника в 1937 году, войдя в команду аниматоров, рисовавших знаменитый диснеевский мультфильм "Белоснежка и семь гномов", который положил начало мультипликации Disney. Она работала над такими проектами как "Пиноккио", "Дамбо", "Бэмби" и "Спящая красавица", а также стала одной из трех первых женщин, вступивших в Международный союз фотографов в 1952 году.

Томпсон родилась 22 июля 1910 года в Портленде, штат Мэн, и выросла в Бостоне, а затем, когда ей исполнилось восемь лет, переехала в Окленд. В 1924 году, когда ее мать развелась и снова вышла замуж, Рути стала жить в Лос-Анджелесе.

Семья поселилась в том же квартале города, что и Роберт Дисней, дядя Уолта и Роя Диснеев.

"Однажды Рой попросил нас, соседских детей, поиграть в жетоны на улице, пока он фотографировал нас на кинокамеру. Я полагаю, это было для комедий Алисы. Он заплатил каждому из нас по 25 центов, чему я была рада, потому что я могла купить лакрицу", – вспоминала Томпсон.

Когда ей исполнилось 18, она начала работать в Академии верховой езды Дуброка, где Уолт и Рой Дисней часто играли в поло. Через некоторое время Уолт Дисней предложил ей работу красильщиком, а затем – в отделе чернил и красок в первом анимационном фильме студии, "Белоснежка и семь гномов".

В 1942 году Рут работала в команде, рисовавшей "Бэмби", но во время Второй мировой войны ее повысили до мастера анимации, и она трудилась над учебными и образовательными фильмами для армии США с участием персонажей Disney Микки Мауса, Дональда Дака и Гуфи.

После войны она продолжала работать контролером в анимационном короткометражном фильме "Дональд в стране математики" 1959 года и сериале "Моряк Папай". Позже она планировала сцены в таких анимационных картинах как "Мэри Поппинс", "Аристокоты", "Робин Гуд" и "Спасатели".

В 1975 году Томпсон ушла с Disney, а через три года уже работала над анимационным фильмом Ральфа Бакши "Властелин колец" и "Метаморфозы".

В 2000-м году Рут Томпсон назвали легендой Disney. Это престижная награда, которой удостоились люди в знак признания их выдающегося вклада в The Walt Disney Company.

"Рути была легендой среди аниматоров, и ее творческий вклад в Дисней – от "Белоснежки и семи гномов" до "Спасателей" – остается любимой классикой по сей день. Хотя нам будет не хватать ее улыбки и прекрасного чувства юмора, ее исключительная работа и новаторский дух навсегда останутся источником вдохновения для всех нас", – сказал исполнительный председатель и председатель совета директоров The Walt Disney Company Боб Айгер.