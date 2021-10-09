 

Китай к захвату Тайваня может подтолкнуть провал США в Афганистане

События Сегодня, 11:0781
Китай к захвату Тайваня может подтолкнуть провал США в Афганистане

Власти Поднебесной считают, что США находятся в катастрофическом упадке, а в ходе военной интервенции на Тайвань Пекин может организовать морскую блокаду, пока ССО уничтожат руководство острова или атакуют его инфраструктуру.

Китай может провести оккупацию Тайваня на фоне неудачной военной операции США в Афганистане. Об этом пишет издание The Financial Times.

Только в этом месяце военно-воздушные силы Китая направили около 150 самолетов в опознавательную зону ПВО Тайваня, а США со своими союзниками провели крупнейшие военно-морские учения в западной части Тихого океана.

Ситуацию вокруг Тайваня нагнетают и официальные власти Поднебесной. Председатель КНР Си Цзиньпин в своей речи пообещал, что "историческая задача полного воссоединения Родины обязательна будут выполнена", а остров Пекин предпочитает захватить мирным путем. Однако, добровольная капитуляция Тайваня немыслима, поэтому у Китая остается только военная сила.

На фоне эскалации ЦРУ объявило о создании нового подразделения, работа которого будет ориентирована на Китай. В заявлении разведчиков Поднебесную назвали "ключевым соперником" и "самой важной геополитической угрозой". Авторы статьи отмечают, что самым важным будет позиция подразделения по отношению к планам Китая на Тайвань. Министр обороны острова Чиу Гоченг уже предупреждал, что Поднебесная может вторгнуться к 2025 году, и назвал текущую ситуацию самой опасной за последние 40 лет.

Администрация Джо Байдена понимает, что Китай всячески будет пытаться вытеснить США из геополитики, а успешное вторжение Поднебесной на Тайвань будет означать конец господства Белого дома в Индо-Тихоокеанском регионе.

В ситуации с Тайванем США придерживаются тактики "стратегической двусмысленности" — стараться удержать Китай от военной операции, дав Пекину понять, что Вашингтон будет защищать остров от без предоставления явных гарантий безопасности. Однако в Белом доме опасаются, что расчеты КНР постоянно меняются и на ситуацию может негативно повлиять вывод американских войск из Афганистана.

Высокопоставленные лица США, как говорится в статье The FT, считают, что власти Китая убедили себя в том, что Штаты находятся в окончательном упадке, и хаотичный вывод войск из Афганистана стал последним доказательством этого. Во время военной интервенции Пекин может использовать методы "серой зоны" — морская блокада Тайваня или развертывание ССО, которым поставят задачу захвата власти острова или уничтожения инфраструктуры.

Другими словами, как отмечают авторы статьи, Китай решил выступить в роли лидера, переманивая себе тактику "стратегической двусмысленности", заставляя Вашингтон гадать, решатся ли власти Поднебесной на военную операцию и когда произойдет захват Тайваня.

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Теги: news, новости, Украина, Тайвань, Китай, США, 7dniv, 7dnivinfo  
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