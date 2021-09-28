Подготовку к скорой встрече глав МИД нормандской четверки подтвердили Париж и Москва

Париж, Берлин, Москва и Киев договорились об организации встречи глав МИД "нормандской четверки" в ближайшие недели.

Такое заявление сделали в Елисейском дворце - резиденции президента Франции Эммануэля Макрона.

Заявлению предшествовали телефонные переговоры Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Эти два трехсторонних разговора (Макрон-Меркель-Зеленский и Макрон-Меркель-Путин - Ред.) позволили подвести итоги по мерам, одобренным на парижском саммите в нормандском формате в декабре 2019 года в рамках, установленных минскими договоренностями", - говорится в коммюнике.

Также уточняется, что "стороны согласились с необходимостью работать над полным выполнением выводов (парижского саммита) и с этой целью договорились об организации в ближайшие недели встречи на министерском уровне между Францией, Германией, Россией и Украиной".

Подготовку к встрече участников Нормандского формата по ситуации на Донбассе подтвердил и спикер Кремля Дмитрий Песков. Правда, по его словам, о дате встречи пока говорить рано.

"Вы знаете, что вчера был телефонный разговор, Путин говорил с Меркель и Макроном. Они условились активизировать работу в плане подготовки встречи (в Нормандском формате - Ред.). Они условились провести консультации в рамках "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел, предстоит еще согласовать время", - сказал Песков и добавил, что хоть встреча и готовится, но похвастаться особо нечем в плане выполнения Минска и Парижа (Минских и Парижских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе).

Отвечая на уточняющий вопрос о возможности встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в рамках Нормандского формата или двусторонней встречи, и есть ли в этом разница, Песков сказал: "Это не одно и то же. Здесь (в Нормандском формате) повестка абсолютно понятна, она очерчена Минским комплексом мер, вокруг которого ведется работа".