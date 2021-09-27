Что будет с транспортом после ужесточения ковид-ограничений с 21 октября

В Украине может начаться транспортный коллапс. В частности, речь идет о межобластных автобусных перевозках.

Мы уже писали, что вчера Кабмин принял решение о резком усилении карантинных ограничений на транспорте.

С 21 октября все перевозки между областями - начиная с маршруток и автобусов и заканчивая поездами и самолетами - будут доступны только тем пассажирам, которые имеют либо сертификат о вакцинации (для желтой зоны хотя бы одной вакциной), либо выздоровели от коронавируса, либо имеют негативный ПЦР-тест. Такое же требование для персонала транспортных компаний (то есть для водителей автобусов, машинистов и проводников в поездах, пилотах и стюардессах в самолетах).

Причем в Кабмине заявили, что ограничения касаются не только регулярных, но и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом. То есть фактически под эти правила попадают даже такси (в случае выполнения рейсов между областями) или "бла-бла-кары". Впрочем, по информации "Страны", текст постановления сейчас срочно дорабатывают и этот пункт из финальной версии может исчезнуть,

Уже на следующий день после того, как стало известно о новых ограничениях с 21 октября, то есть во вторник, 12 октября, автобусные перевозчики собрались перекрывать трассы. Правда, пока решение «гнать колоны на Киев» отложили до отраслевого совещания с представителями всех регионов.

А вот рабочие "Укрзализныци" уже сегодня начинают итальянскую забастовку - на работу придут, но работать будут только по инструкции, то есть не выпустят на рейсы составы, к которым есть технические вопросы. Из-за этого до 10 пассажирских поездов могут отмениться или задержаться. Правда, с ковид-ограничениями нынешняя акция не связана. Но железнодорожники критикуют и планируемые ограничения. Их беспокоит, в первую очередь, требование по вакцинации персонала. Условие по обязательной вакцинации может усилить и без того протестные настроения на УЗ.

В панике и пассажиры. "Это что, чтобы съездить в село в Черниговской области в 30 километрах от Киева, нужно тест за тысячу гривен сдавать? А как через неделю из этого села выбраться, если там тесты сдать негде?", - возмущаются люди в соцсетях.

Разбирались, как будет работать транспорт с новыми ограничениями.

Как будет работать ж/д и авиатранспорт и можно ли вернуть билеты

Мы уже писали о новых карантинных ограничениях для транспорта.

С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с желтым, оранжевым или красным уровнем эпидопасности (то есть фактически по всей Украине, так как желтый уровень является сейчас базовым для страны) будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров одного из этих документов:

Документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации (или одной дозы для регионов желтой зоны). Международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от Covid-19 одной дозой одноразовой вакцины или двумя дозами двухдозной вакцины, разрешенных ВОЗ, а также свидетельство о выздооровлении от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест, активированный через "Дию". Отрицательного результата тестирования на Covid-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа.

На самом деле - условия сложно выполнимые, особенно для оранжевой и красной зон. Ведь, если у человека на данный момент нет вакцинации, то за 9 дней, оставшиеся до даты "Ч" он уже не успеет получить две дозы, а одна доза - "проходная" только для желтой зоны. То есть тем, кто планирует поездки в оранжевые и красные регионы, придется сдавать тесты, а это стоит от 400 до тысячи гривен, то есть сравнимо с билетом на транспорт, а то и дороже.

Многие украинцы сейчас паникуют. Особенно те, кто уже приобрел билеты заранее. Можно ли их будет вернуть тем, у кого нет ковид-паспорта и кто не хочет тратиться на тест, - большой вопрос.

В "Укрзализныце" на наш вопрос, можно ли будет вернуть билеты, ответили, что возврат - на общих условиях. "Новые ограничения не являются основанием для возврата проездного документа. Изменений в расписании нет, поезда будут курсировать по графику. То, что вы не хотите сдавать тест, не является форс-мажором". - сказали нам в УЗ.

Общие правила возврата билетов следующие — стоимость билета возвращается полностью, если он сдается не позже, чем за 24 часа до отправления поезда. Но из суммы вычитается комиссионный сбор (это может быть до трети от цены билета). Исключение составляют только возвраты билетов, связанные с "виной перевозчика", к примеру если отменят поезд.

Другими словами, если сдать билет сейчас, теряете до 30% суммы, если не сдавать и планировать путешествие - придется прибавить к бюджету поездки еще до тысячи гривен (если нет вакцинации).

Впрочем, пока неясно, не станет ли "Укрзализныця" сама отменять наименее загруженные поезда, ведь вакцинированных украинцев, особенно с двумя дозами, совсем мало.

Плюс - на самой УЗ могут возникнуть проблемы в выполнением новых требований по вакцинации персонала. Как рассказал нам глава свободного профсоюза УЗ Александр Скиба, железнодорожники не спешат вакцинироваться.

"К примеру, из моей бригады в 154 человека вакцинировано двое. Общий настрой по поводу вакцинации не сильно хороший. Сами понимаете, люди боятся", - говорит он.

Поэтому могут быть проблемы с требованием по наличию ковид-сертификатов у железнодорожников. Правда, что интересно, в анонсированной на сегодня редакции текст постановления выписан таким образом, что требования по вакцинации касаются только экипажей авиатранспорта, автобусных и автомобильных перевозчиков. О работниках УЗ ничего не говорится. То ли это упущение правительства и его исправят, то ли сознательный ход Кабмина - там понимают, что до 21 октября требования по вакцинации выполнить нереально, но не хотят останавливать госкомпанию, которая и без того в убытках.

С авиаперевозками ситуация обстоит лучше. Во-первых, экипажи там давно вакцинированы, во-вторых, в аэропортах отлажена система проверок ковид-сертификатов и тестов - все схемы уже обкатаны на международных рейсах.

Вопрос только в том, будет ли авиакомпаниям экономический смысл летать по Украине, если, к примеру, упадет загрузка.

В компании SkyUp нам сказали, что еще "должны сами во всем разобраться". Поэтому, что будет с внутренними рейсами, пока непонятно.

Но, судя по опыту предыдущих карантинных ограничений, получить деньги за билеты от авиакомпаний не так просто - в основном, предлагают обмен на ваучеры. Можно подать заявку на возврат средств, но ждать придется немало - до нескольких месяцев.

Автобусный локдаун

Самые большие проблемы на данный момент намечаются с автобусным транспортом. При этом он является и самым массовым по межрегиональным перевозкам.

"Перевозчики в шоке, на эмоциях собирались прямо сейчас выходить на акции и гнать колоны автобусов на Киев. В ближайшее время проведем совещание с региональными представителями, будем решать, что делать дальше. Новые правила - это хуже, чем локдаун с полной остановкой транспорта. Работать придется, никаких компенсаций от государства не будет. Но будем ездить себе в убыток, и еще непонятно, чем все это закончится. Пусть Ляшко или Шмыгаль придут на автовокзал и попробуют не пустить пассажиров без ковид-паспортов или сертификатов в автобусы. Будет масса конфликтов вплоть до мордобоя. перевозчиков просто стравливают с людьми", - негодует глава Всеукраинской Ассоциации автостанций и Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков Игорь Житинский.

По его словам, с 1 октября для перевозчиков и так повысили штрафы вдесятеро. Соответствующее изменение было внесено в статью 60 закона об автотранспорте. Штрафы в 17 тысяч на водителя и от 34 тысяч до 170 тысяч на руководство компании-перевозчика могут накладываться за отсутствие разрешительной документации или нарушение правил перевозок. То есть в теории под эти статьи можно подогнать и нарушения карантинных правил.

"Но водители не полиция, как они будут проверять пассажиров и не пускать в автобусы тех, у кого нет ковид-сертификатов или тестов", - говорит Житинский.

Также он говорит, что есть проблемы с вакцинацией самих водителей.

"Людей и так не хватает - дефицит водителей 20%. Вакцинироваться они не хотят. Те, кто вакцинировался, уже в Польше работают. А как остальных заставить?" - говорит Игорь Житинский.

По его словам, из-за резкого подорожания автогаза многие маршруты уже и так отменяются. А, если прибавятся еще и карантинные ограничения, межобластные перевозки просто остановятся.

"Мы вообще не понимаем, как будем проверять наличие сертификатов или тестов, а ведь ответственность переложили именно на перевозчиков. легальный бизнес просто убивают, а нелегалы активизируются. В прошлый карантин мы еле выжили, ведь налоги никто не отменял. В этот раз еще и топливо подорожало, придется цены на билеты повышать. Нас попросту загоняют в тупик", - говорит представитель региональной компании-перевозчика Анна Глушкова.

"Будет коллапс и коррупция на дорогах. Легальные перевозчики станут массово сокращать маршруты, зато активизируются нелегалы, у которых хорошая "крыша" и никто ничего не проверяет. Это как на блок-постах в Донецкой области - автобусы легальных перевозчиков проверяют по 2-3 часа, а нелегалам - "зеленый свет", - говорит Житинский.

Но, к слову, маршрутчики, таксисты и даже "бла-бла-кар", а значит, и обычные легковые авто с пассажирами, могут попасть под ограничения. Так как в постановлении говорится не только о регулярных, но и о нерегулярных пассажирских перевозках на автомобильном транспорте.

Это значит, что даже если вы будете ехать с семьей или друзьями в соседнюю область, полиция может остановить и спросить о ковид-паспортах или тестах. Что может стать поводом для коррупции на дорогах. "Будут просто "обилечивать", - говорит Житинский.