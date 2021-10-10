 

Проникать в дома людей и прививать их во сне от коронавируса предложил Филиппинский лидер

События Сегодня, 16:0779
Проникать в дома людей и прививать их во сне от коронавируса предложил Филиппинский лидер

Вакцинация в Филиппинах не является обязательной и требует информированного согласия.

Президент Филиппин Родриго Дутерте, известный скандальными заявлениями, предложил проникать в дома граждан своей страны и прививать их от COVID-19 во время сна. Об этом сообщает CNN.

"Проблема в тех, кто не хочет вакцинироваться. Поищите их в своей деревне, пойдем туда, пока они спят, и сделаем им инъекции во сне. Если они не хотят, пойдем к ним в дом и сделаем им инъекцию, когда наступит ночь. Я сделаю это, я найду путь", — заявил скандальный лидер.

Отметим, что в Филиппинах вакцинация не является обязательной, что неоднократно подчеркивал Департамент здравоохранения. Все прививки от COVID-19 в стране требуют информированного согласия.

В том же выступлении Дутерте взял на себя вину за нехватку вакцин против коронавируса в начале года. Он заявил, что был беспомощен, потому что правительство не могло найти ни одной компании, которая бы продавала вакцину Филиппинам.

Страна официально начала кампанию вакцинации против COVID-19 1 марта 2020 года. Первый случай заболевания был зарегистрирован более, чем за год до этого.

По состоянию на 10 октября полную вакцинацию от COVID-19 прошли 23,1 миллиона филиппинцев, а около 26,4 миллиона человек получили свою первую дозу.

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Теги: news, новости, Украина, Филиппинский, лидер, коронавирус  
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