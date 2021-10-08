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События Сегодня, 19:143676
Новый поворот в деле о смерти нардепа Полякова

Смерть народного депутата Антона Полякова обрастает новыми подробностями.

Помимо того, что в крови у нардепа нашли метадон, который в сочетании с алкоголем смертелен, в деле есть странные показания водителя, которые он после детектора лжи поменял.

Также последний вечер Поляков провел в компании еще одного человека - который и стал инициатором не менее странной пересадки депутата из машины его собутыльника в такси.

"Страна" собрала последние данные о гибели депутата и проанализировала их.

От смерти до первых экспертиз

Народный депутат от фракции "За будущее", прошедший в парламент как "слуга народа", скончался в ночь на пятницу, 8 октября. Его нашла в машине такси полиция уже почти без сознания. Спасти Полякова не удалось.

Полиция сообщила, что накануне, в четверг вечером, Поляков был в компании Руслана Джамбулатова. Этот гражданин - помощник нардепа Анна Скороход и брат Рустама Джамбулатова (бизнесмена чеченского происхождения, которого СНБО внесло в списки "воров в законе"). 

Полякова и Скороход связывали романтические отношения. Но, по версии следствия, они накануне поссорились.

В роковой вечер компанию в распитии спиртного ему составил упомянутый выше Джамбулатов. 

Сначала Поляков выпивал в ресторане. Ближе к ночи они переместились в автомобиль Джамбулатова и катались по городу. Но в какой-то момент, сообщил шеф полиции Киева Выговский, ему надоело. Поэтому народный депутат вынужден был пересесть в такси. 

Вскрытие провели в пятницу. Оно показало, что причиной смерти стал сердечный приступ. В крови нашли примерно 1 промилле алкоголя - порядка 200 грамм водки (не очень много для взрослого мужчины). Позже токсикологическая экспертиза подтвердила, что в организме Полякова найден еще и метадон - наркотическое вещество, которое при сочетании со спиртным вполне может вызвать летальный исход. 

После этого следствие начало рассматривать две версии - самостоятельное употребление наркотика Поляковым или намеренное отравление. 

Причем источники "Страны" в полиции больше склоняются ко второму варианту.

"Алкоголь максимально усиливает эффект от метадона. Вплоть до фатального уровня. Трудно предположить, зачем Поляков по своей воле решил смешать эти субстанции, так как эффект хорошо известен и те, кто потребляет метадон, алкоголь одновременно с ним не пьёт. Поэтому версия с умышленным отравлением с учётом новых данных получает дополнительные аргументы", - заявил источник "Страны" в следственных органах. 

Последний вечер Антона Полякова

Кроме метадона, который неизвестно зачем употребил Поляков, есть и второе белое пятно в этой истории - это его путь из машины Джамбулатова в такси.

Таксист, в машине которого скончался Поляков, сначала говорил правоохранителям, что подобрал своего клиента на остановке. Но эти данные не подтверждались по камерам видеонаблюдения и другим признакам. 

Тогда водителя, по информации "Страны", решили пропустить через детектор лжи. И он признался, что Полякова к нему пересадили из другой машины и вскоре тот потерял сознание. 

Поляков сел в такси еще в сознании, но почти сразу его начало тошнить, начались судороги шеи. Поэтому водитель нарушил ПДД, чтобы доставить его в больницу. Как раз в это время его и остановила полиция, и пока депутату оказывали помощь правоохранители, таксист позвонил в "скорую".

Изменение показаний объяснили так: "Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез", - рассказала адвокат таксиста.

Позже эту информацию официально подтвердили и в МВД - спикер ведомства Артем Шевченко.

У водителя - гражданина Азербайджана Эльмира М. - есть криминальное прошлое. В частности, с 2017 года он является подсудимым по делу о торговле людьми (ст. 149 ч. 2). И не исключено, что он до сих пор поддерживает связи с криминальными кругами, а потому именно его для выполнения "особого поручения" и вызвал в тот вечер человек, который проводил время с Поляковым.

Но кто этот человек и каких "других людей" таксист с криминальным прошлым решил не выдавать?

Третий неизвестный в деле Полякова

Со слов водителя такси, ему позвонил товарищ, который выпивал вместе с Поляковым и Русланом Джамбулатовым и попросил поездить какое-то время за их машиной.

Очевидно, что личность третьего человека - товарища таксиста - в этом деле представляет особую ценность.

Ведь, по словам источников "Страны" в МВД, сама по себе просьба "поездить за машиной" странная. 

"Таксист рассказал, что его попросили ездить за машиной, где был Поляков. Что уже само по себе очень странно. Зачем ездить за машиной было? Почему нельзя сразу было в такси посадить? Таксист сказал, что когда Поляков к нему сел, он ещё был в сознании, но буквально сразу ему стало плохо. То есть вместо того, чтобы вызвать Полякову "скорую", его переложили в такси. Таксиста позвал третий друг, который выпивал с Поляковым. Но таксист испугался сразу об этом сказать", - уточнил источник "Страны".

Также в деле появились показания Джамбулатова. Он тоже говорит о третьем участнике этой истории.

"Они выпили, катались в машине Джамбулатова пару часов, а потом третий товарищ позвал таксиста. Один вопрос остаётся: Поляков сам глотнул метадон или ему подмешали? Либо уговорили принять, не объясняя что это? Ведь метадон это не сахар, а в смеси с алкоголем - это почти верная смерть. И вряд ли этого не знал Поляков. И наверняка об этом знали и его попутчики", - говорит источник "Страны" в МВД.

Пять вопросов к смерти Полякова

Следствие обещает назвать основную версию событий через неделю - еще не окончены все экспертизы. Но крайне важно, чтобы эта версия ответила на следующие вопросы:

1. Почему решили пересадить Полякова в такси, а не отвезли его самостоятельно до пункта назначения? Если тем более до этого они катались на машине Джамбулатова около двух часов?

Тут как раз можно допустить, что попутчики могли знать, что Антон принял наркотик. И пытались избавиться от него до того, как ему станет плохо. 

2. Конечно, можно предположить, что Поляков себя как-то неадекватно вел в машине с друзьями - поэтому его и захотели высадить, отправив на такси. Но тогда непонятно, почему они заранее вызвали такси и просили его следовать за ними. 

3. Кто был третий человек, выпивавший в тот вечер с Поляковым? И почему он решил вызвать такси?

4. Принимал ли метадон или другой наркотик кто-то из тех, кто был в Поляковым в тот вечер? Если нет, это еще один подозрительный маркер - с точки зрения того, что Антона могли отравить. 

5. Какие показания в НАБУ дал Поляков накануне своей смерти? Он сам утверждал, что видел, как в туалете Рады "слугам народа" раздавали деньги за голосование. 

Этот вопрос отсылает нас к версиям смерти депутата - если выяснится, что его отравили. Учитывая, что Антон был критиком Зеленского и "слуг народа", то расследование этого преступления может привести к очень тяжелым для власти последствиям.

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Теги: news, новости, Украина, Поляков, 7dniv, 7dnivinfo  
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