Украина в соглашении с ЕС согласилась отменить мораторий на экспорт древесины

Украина в рамках укрепления экономической интеграции с ЕС намерена урегулировать вопрос моратория на экспорт древесины, назвав его "торговым раздражителем".

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам саммита "Украина - ЕС", который прошел в Киеве во вторник, 12 октября.

В пункте 16 совместного заявления Украины и ЕС говорится об областях, в которых ожидается "дальнейшее укрепление экономической интеграции на основе регуляторного сближения в рамках Соглашения об ассоциации".

"Мы приветствовали начало переговоров по ускорению и расширению сферы отмены ввозной пошлины в соответствии со статьей 29 (4) Соглашения об ассоциации. Мы согласились полностью соблюдать обязательства в рамках УВЗСТ (в том числе путем урегулирования торговых раздражителей, таких как мораторий на экспорт древесины, применение мер, необходимых для выполнения соответствующего постановления Арбитражной группы, и обеспечения того, чтобы использование процедур торговой защиты во всех случаях полностью соответствовало стандартам ВТО), а также продолжить обсуждение и пересмотр пути совершенствования имплементации УВЗСТ, чтобы раскрыть ее полный потенциал и в дальнейшем развивать и продвигать двустороннюю торговлю", - говорится в заявлении.