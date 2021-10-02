В Украине хакеры взломали крупную сеть аптек и требуют выкуп

Киберпреступники также оставили аптеки без интернета. Однако руководство компании не намерено платить злоумышленникам деньги и вести с ними переговоры.

Злоумышленники взломали систему информационной защиты украинской сети аптек АНЦ, в результате чего работа сайта и интернет-соединения в аптечных магазинах была заблокирована. Взамен на разблокировку хакеры требуют выкуп в биткоинах. Об этом во вторник сообщил генеральный директор АНЦ Николай Щербина в своем Facebook.

"Внимание, Вас взломали! Заплатите "Х" BTC, чтобы получить доступ к вашим маршрутизаторам" Так выглядело сообщение, которое я получил вчера утром. И, к сожалению, это был не спам и не глупая шутка. Группа профессиональных хакеров-вымогателей взломала систему информационной защиты компании, заблокировала работу сайта, вырубила Интернет в аптеках и предложила заплатить выкуп за возможность продолжить работу", — написал Щербина.

По его словам, в результате взлома тысячи граждан были лишены возможности заказывать лекарства через интернет. В то же время гендиректор холдинга заявил, что переговоры с кибер-преступниками вестись не будут, также они не получат выкуп, так как, по его мнению, "это по сути укрепляет их "бизнес" и открывает возможности для других атак". Вместе с тем компания на данный момент делает все возможное, чтобы разыскать хакеров и привлечь их к ответственности.

"Параллельно, наша команда работает над восстановлением инфраструктуры, которая скорее всего займет несколько дней (чего стоит только покупка, доставка и настройка новых маршрутизаторов в более, чем 1000 аптек)", — рассказал Щербина.

Тем временем на сайте АНЦ указывается, что сервис интернет-заказов на данный момент недоступен.