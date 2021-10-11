11 самых популярных электромобилей в Украине

За сентябрь украинцы поставили на учет 893 электромобиля и это сразу на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".
В общей сложности, украинцы приобрели 748 подержанных электрокаров и 145 – новых. Сентябрьский показатель в сегменте новых электромобилей является рекордным, ведь традиционно украинцы предпочитают секонд-хенд. Для сравнения: в сентябре 2020 года приобрели только 58 новых электромобилей – почти в три раза меньше.
Названы и самые популярные электромобили в Украине. Как в новом, так и в подержанном сегменте лидирует Nissan Leaf.
Самые популярные новые электрокары за сентябрь:
- Nissan Leaf – 28 проданных авто
- Hyundai Ioniq – 12
- Nissan e-Sylphy – 11
- JAC iEVS4 / Porsche Taycan – 10
- BMW i3 / Mercedes-Benz EQC – 9
ТОП-5 самых популярных б/у электромобилей в Украине:
- Nissan Leaf – 174 проданных авто
- Tesla Model 3 – 95
- Renault Zoe – 48
- Volkswagen e-Golf – 39
- Chevrolet Bolt – 37