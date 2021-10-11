11 самых популярных электромобилей в Украине

За сентябрь украинцы поставили на учет 893 электромобиля и это сразу на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

В общей сложности, украинцы приобрели 748 подержанных электрокаров и 145 – новых. Сентябрьский показатель в сегменте новых электромобилей является рекордным, ведь традиционно украинцы предпочитают секонд-хенд. Для сравнения: в сентябре 2020 года приобрели только 58 новых электромобилей – почти в три раза меньше.

Названы и самые популярные электромобили в Украине. Как в новом, так и в подержанном сегменте лидирует Nissan Leaf.

Самые популярные новые электрокары за сентябрь:

Nissan Leaf – 28 проданных авто Hyundai Ioniq – 12 Nissan e-Sylphy – 11 JAC iEVS4 / Porsche Taycan – 10 BMW i3 / Mercedes-Benz EQC – 9

ТОП-5 самых популярных б/у электромобилей в Украине: